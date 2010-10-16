Труднощі перекладу: НАТО не хоче бути всесвітнім поліцейським

НАТО не претендує на роль всесвітнього поліцейського.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив під час відеомосту Брюссель-Москва, організованого РІА «Новости», член Групи експертів із розробки нової стратегічної концепції НАТО Ханс-Фрідріх фон ПЛОТЦ.

«НАТО не хоче стати всесвітнім поліцейським і не бачить необхідності в цьому», - сказав він.

Член групи експертів також зазначив, що в Росії існує багато стереотипів про НАТО.

«Для досягнення мети стабільності й миру ми повинні мати всі необхідні засоби. Це й називається всесторонній підхід, що часто перекладається російською, як всеосяжний, що й створює враження в Москві, що НАТО бажає стати на чолі світової безпеки», - сказав Х.-Ф. фон ПЛОТЦ.

«Це нонсенс», - додав він.