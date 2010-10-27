Сенат Франції затвердив підвищення пенсійного віку

Сенат Франції - верхня палата парламенту - затвердив законопроект, що підвищує пенсійний вік з 60 до 62 років, повідомляє Agence France-Presse. За ухвалення реформи було 177 голосів, проти - 151.

Очільник французького міністерства праці Ерік Верт (Eric Woerth) назвав голосування історичним і привітав прихильників реформи в уряді з перемогою. Обговорення законопроекту в парламенті, яке тривало більше двох тижнів, забрало у депутатів загалом 143 години.

Раніше законопроект схвалила нижня палата парламенту Франції, Національна асамблея. 27 жовтня закон буде ще раз поданий до нижньої палату для формального узгодження, що дозволить потім передати реформу на підпис її ініціаторові, президентові Ніколя Саркозі. Вважається, що поправки набудуть чинності вже в середині листопада.

Підвищення пенсійного віку, пов`язане з фінансовою кризою, викликало у Франції хвилю протестів, нагадує Лента.ру. Відтоді, як у травні було оголошено про початок реформи, в країні неодноразово проходили багатомільйонні загальні страйки, які, зокрема, призвели до перебоїв з постачаннями бензину на автозаправках. Представники профспілок вже оголосили, що на четвер намічена чергова загальнонаціональна акція протесту.

Напередодні міністр фінансів Франції Крістін Лагард (Christine Lagarde) оцінив бюджетні втрати від страйків у 200-400 мільйонів євро щоденно.