Комісар ЄС заявив, що готовий прийняти пас від Лукашенка
Фюлє шкодує за втраченими можливостями
Найближчими днями комісар ЄС із питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ відвідає Мінськ.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це комісар повідомив на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту 26 жовтня.
«Я поїду до Мінська вдруге за декілька днів», - сказав він.
С.ФЮЛЕ зазначив, що в ході нинішньої поїздки не планує зустрічатися з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ у зв`язку президентськими виборами, що відбудуться 19 грудня.
Характеризуючи нинішній стан відносин із Білоруссю, комісар ЄС зазначив, що не бачить особливого прогресу в цій країні останнім часом.
«Президент ЛУКАШЕНКО знає, що ми вимагаємо нами для просування вперед», - зазначив С.ФЮЛЕ.
Він повідомив, що зараз країни-члени ЄС обговорюють підготовлений Єврокомісією проект Спільного проміжного плану для Білорусі, який повинен визначити напрямки пріоритетних реформ. Крім того, Комісія почне підготовку проекту директив про переговори з Мінськом про спрощення візового режиму і реадмісію.
«Всі відносини з Білоруссю – це історія втрачених можливостей», - резюмував С.ФЮЛЕ.
«М`яч на стороні Білорусі, але ми готові грати цим м`ячем», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ ЄС на своєму засіданні 25 жовтня схвалила висновки щодо Білорусі, в яких, зокрема, відзначила відсутність прогресу в сфері демократизації, доручила Єврокомісії підготувати проект директив на переговори про спрощення візового режиму й реадмісію з Білоруссю, а також продовжила на рік обмежувальні санкції на поїздки вищих посадовців країни до країн-членів ЄС із одночасним припиненням їх дії для більшості вищих чиновників.