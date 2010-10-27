Дипломати США і Польщі обговорять у Варшаві співпрацю НАТО з Україною

Співробітництво НАТО з Україною та реалізація нової політики Європейського Союзу „Східне партнерство” стане однією із тем стратегічних переговорів Польщі та США 28 жовтня у Варшаві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського Міністерства закордонних справ.

Згідно з повідомленням, головною темою засідання польських та американських дипломатів, які відбудуться в рамках так званого польсько-американського стратегічного діалогу, буде підготовка до саміту НАТО в листопаді та пріоритети Польщі під час головування в Раді Євросоюзу в 2011 році.

Сторони також обговорять нову стратегічну концепцію НАТО, ситуацію в Афганістані, співпрацю з Росією та Білоруссю, а також польсько-американське співробітництво в сфері енергетики.