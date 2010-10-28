Україна змогла б дешево купувати російську військову техніку

Україна у разі членства в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) зможе купувати російську військову техніку за внутрішніми цінами.

Про це на прес-конференції в Москві сказав віце-прем`єр-міністр Росії Сергій ІВАНОВ, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у Росії.

«Україну ми ніяк не дискримінуємо порівняно з іншими країнами СНД, але інша справа, що Україна не є членом ОДКБ і не має права одержувати комплектуючі, окремі зразки озброєнь за тими цінами, за якими ми продаємо військову техніку іншим країнам ОДКБ… Це вже політика, вступайте до ОДКБ і одержуйте дешевші окремі зразки військової техніки», - сказав С.ІВАНОВ.

Він зазначив, що між Україною і Росією існують достатньо великі коопераційні зв`язки у сфері військово-технічної співпраці, і Росія ніколи від них не відмовлялася.

При цьому він підкреслив, що дуже важливо, щоб нові російські військові технології і ноу-хау не вивозилися за територію України. За його словами, такі вимоги висуваються при військово-технічній співпраці з іншими країнами.