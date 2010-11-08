Лужков вивіз дітей із Росії

Колишній мер Москви Юрій Лужков дав інтерв`ю британській газеті The Sunday Telegraph, у якому розповів, що був змушений вивезти своїх дітей з російської столиці до Лондона.

За словами Лужкова, дві його доньки - 18-річна Олена і 16-річна Ольга - могли опинитися в небезпеці в міру наростання тиску на його сім`ю з боку недоброзичливців.

"У нас були підстави, дуже серйозні підстави боятися за їх безпеку. Довкола ненависть", - цитує видання Лужкова. За його словами, об`єктом цієї ненависті могли стати найбільш незахищені члени його родини - діти. "Ми побоялися залишати їх тут, в Росії", - додав колишній градоначальник.

Дівчата, пише The Sunday Telegraph, залишаться в Лондоні на чотири-шість років: спочатку вони вивчатимуть англійську мову, а потім вступлять в один з місцевих університетів. З МДУ обидві вже відрахувалися.

Лужков поділився, що і для дітей, і для нього з дружиною - Оленою Батуріною це стало дуже неприємним поворотом подій.

Кажучи про бізнес дружини, колишній мер Москви розповів, що якісь "близькі до Кремля" олігархічні структури вже націлювалися на те, щоб відібрати її бізнес. Конкретних імен керівників цих структур він називати не став.

Лужков також зізнався, що в світлі останніх подій відчуває, що його "зрадили", але здаватися і виїжджати з Росії ні він, ні його дружина не мають наміру. "Я москвич, я народився у Москві, я патріот своєї країни. Від мене буде непросто позбавитися. Чого мені виїжджати? Це було б подарунком тим можновладцям, хто мене ненавидить", - пояснив він свою позицію.

Кажучи про російську владу, Лужков заявив, що Росія стала "країною колективного авторитаризму", а ті ознаки демократії, які все ще залишаються в ній, стрімко зникають. Кажучи про Дмитра Медведєва, колишній градоначальник сказав, що той намагається в очах Заходу виглядати сучасною людиною з демократичним способом мислення, проте риторика президента про реформи відірвана від реальності.

Лужкова усунули з посади мера Москви у вересні у зв`язку з втратою довіри глави російської держави. До цього на посту градоначальника він працював 18 років. Відставці передувала інформаційна кампанія у низці російських ЗМІ, які піддали жорсткій критиці діяльність не тільки самого Лужкова, але і його дружини.

До цього столичний мер був співголовою вищої ради правлячої партії "Єдина Росія" і ніколи в цій якості публічно не критикував діюче керівництво країни. Про його вихід з партії стало відомо в день відставки - 28 вересня.

Лента.ру