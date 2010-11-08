Перемога правлячої партії в Греції відстрочила парламентські вибори

Прем`єр-міністр Греції Йоргос Папандреу після впевненого виступу його партії на місцевих виборах не став призначати дострокові парламентські вибори, хоча про таку можливість говорив впродовж кількох тижнів, повідомляє РІА "Новости".

"Ми змінили курс країни і тепер повинні завершити свої зусилля", - сказав у телезверненні Папандреу, лівоцентристська партія якого захопила лідерство на губернаторських виборах у вісьмох з 13 префектур країни.

Раніше Папандреу заявляв, що якщо не буде задоволений результатами місцевого голосування, то призначить вибори, за підсумками яких формується уряд країни.

"З завтрашнього дня ми продовжуємо нашу роботу. Зміни - непростий процес, але для цього нас привів рік тому до влади народ, і сьогодні він підтвердив, що бажає цих змін", - заявив прем`єр. За його словами, реформи - "єдиний шанс врятувати країну".

"Ми просуваємося вперед, не зупиняючись", - сказав Папандреу.

Греція реалізує жорсткі реформи в обмін на кредитну підтримку ЄС і МВФ, кабінет Папандреу може виявитися вимушений прийняти найближчим часом нові масштабні скорочення видатків.