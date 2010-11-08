Китайці збираються висадитися на Місяці

Китай зможе направити перших астронавтів на Місяць вже в 2025 році, і ймовірним місцем посадки стане Південний Полюс супутника, пише Shanghai Daily.

«Нинішня технологічна і економічна потужність Китаю вже перевершує силу США на момент запуску ними проекту «Аполлон» в 1961 році. Отже протягом 15 років КНР зможе відправити на Місяць двох-трьох астронавтів», - заявив один з керівників космічної програми Китаю.

Південному Полюсу віддають перевагу як місцю висадки китайських астронавтів через рівну освітленість Сонцем, що забезпечує відсутність перепадів температур. Також ця частина планети постійно обернена до Землі, що забезпечить стабільність радіозв`язку.

Газета.ru