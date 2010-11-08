Біля Парижа в офісі BMW озброєний чоловік захопив заручників

Озброєний чоловік захопив заручників у французькому офісі компанії BMW в 24 кілометрах на захід від Парижа. Про це 8 листопада повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Інцидент стався в комуні Монтіні-ле-Бретонно. Як повідомляє з посиланням на радіостанцію Eureope 1 газета Le Figaro, нападаючий - чоловік, озброєний дробовиком, - раніше працював в компанії. За наявними даними, він утримує в заручниках двох людей: секретаря і співробітника відділу продажів.

Повідомляється також, що чоловік двічі вистрілив з дробовика в повітря, крім того, він намагався підпалити будівлю.

Про мотиви злочинця не повідомляється. Не відомо також, чи висунув він будь-які вимоги. За останніми даними, на місце події прибули співробітники французької поліції особливого призначення RAID.