Президент Литви наклала вето на закон про подвійне громадянство
"Не можна обманювати самих себе"
Президент Литви Даля Грибаускайте наклала вето на закон про подвійне громадянство, прийнятий сеймом нещодавно, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. За словами голови держави, причина не в тому, що закон поганий за своїми намірами, які вона поділяє, а в тому, що не можна обманювати самих себе - розширити список людей, на яких це право поширюється, можна тільки з внесенням поправок до конституції, повідомляє прес-служба адміністрації президента Литви.
У Конституції Литви прописано: подвійне громадянство можливе тільки у виняткових випадках за указому президента. А в прийнятому законі пропонується поширити його на всіх громадян, які емігрували до проголошення незалежності (11 березня 1990 р.), а також тих, хто емігрував пізніше до країн ЄС і НАТО.