"Газпром" видобуватиме газ на шельфі Ізраїлю

"Газпром" братиме участь у геологорозвідці та розробці газових родовищ на шельфі Ізраїлю, заявив за підсумками засідання російсько-ізраїльської міжурядової комісії перший віце-прем`єр РФ Віктор Зубков, повідомляє Бі-бі-сі. "Ми хотіли б продовжити вивчення проектів з розвитку внутрішньої газової інфраструктури Ізраїлю, а також можливості співпраці з дистрибуції і експорту ізраїльського газу до третіх країн", - додав він.

За словами директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Газпрому" Станіслава Циганкова, буріння на шельфі Ізраїлю почнеться вже наступного року. "Газпром" планує створити спільне підприємство для розробки ізраїльського газового шельфу, придбавши в ньому частку до 50%, повідомив він журналістам.