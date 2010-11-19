Обама на саміті НАТО зустрінеться з Саакашвілі

Президент США Барак Обама має намір провести зустріч із своїм грузинським колегою Михайлом Саакашвілі під часі поїздки до Європи. Як повідомили представники Білого дому, зустріч лідерів двох держав відбудеться 20 листопада в рамках саміту НАТО в Лісабоні, передає РосБізнесКонсалтинг.

Також заплановано зустріч Б.Обами з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Про питання, які обговорюватимуться на переговорах, не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що на саміті М.Саакашвілі зустрінеться з прем`єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном, проведе переговори з президентами Туреччини і Чехії. Крім того, відбудеться його зустріч з головою Австралії.