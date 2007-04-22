Снігова буря відрізала від зовнішнього світу сотню турецьких сіл
15:32, 22 квітня 2007Світ
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Стихія бушує в чотирьох провінціях
Сильні снігопади і снігова буря, яка обрушилася на схід Туреччини, відрізали в останні двоє діб від зовнішнього світу близько сотні сіл.
Як передає ІТАР-ТАСС, заметами завалено основні дороги між селищами і адміністративними центрами. Вийшли з ладу лінії електропередач і телефонний зв`язок. За відомостями, що надходять, несподівана для середини весни негода застала зненацька тисячі турків, здебільшого в гірських аулах. Декілька людей дістали обмороження.
Стихія бушує в провінціях Агри, Бінгель, Ардаган і Ван.
Підрозділи турецької армії за допомогою спецтехніки розчищають снігові завали, визволяючи з полону застряглі машини.
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