Снігова буря відрізала від зовнішнього світу сотню турецьких сіл

Сильні снігопади і снігова буря, яка обрушилася на схід Туреччини, відрізали в останні двоє діб від зовнішнього світу близько сотні сіл.

Як передає ІТАР-ТАСС, заметами завалено основні дороги між селищами і адміністративними центрами. Вийшли з ладу лінії електропередач і телефонний зв`язок. За відомостями, що надходять, несподівана для середини весни негода застала зненацька тисячі турків, здебільшого в гірських аулах. Декілька людей дістали обмороження.

Стихія бушує в провінціях Агри, Бінгель, Ардаган і Ван.

Підрозділи турецької армії за допомогою спецтехніки розчищають снігові завали, визволяючи з полону застряглі машини.