У Лісабоні відкрився саміт НАТО

Дводенний саміт Північно-Атлантичного альянсу почався у п`ятницю в португальському Лісабоні з хвилини вшанування загиблих в Афганістані військових альянсу, повідомляє Бі-бі-сі.

На порядку денному – ухвалення нової стратегічної концепції альянсу, яка визначить розвиток НАТО на найближчі 10 років, створення системи ПРО і обговорення планів завершення бойових операцій НАТО в Афганістані до 2014 року.