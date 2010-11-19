США вперше відправляють до Афганістану важкі танки

США вперше за дев`ять років війни в Афганістані надсилають до цієї країни важкі танки.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Washington Post, рота танків M1 Abrams буде дислокована на півдні Афганістану в провінції Гільменд, де американська морська піхота проводить операцію проти талібів.

Танк M1 Abrams оснащений 120-міліметровою гарматою, здатною вражати цілі на відстані більше одну милі.