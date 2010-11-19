США вперше відправляють до Афганістану важкі танки
22:55, 19 листопада 2010Світ
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На півдні триває операція проти талібів
США вперше за дев`ять років війни в Афганістані надсилають до цієї країни важкі танки.
Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Washington Post, рота танків M1 Abrams буде дислокована на півдні Афганістану в провінції Гільменд, де американська морська піхота проводить операцію проти талібів.
Танк M1 Abrams оснащений 120-міліметровою гарматою, здатною вражати цілі на відстані більше одну милі.
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