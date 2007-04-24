Труну з тілом Бориса Єльцина привезли в храм Христа Спасителя (фото)
15:38, 24 квітня 2007Світ
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Проститися прийшли кілька сотень москвичей
|Кадр з каналу НТВ
За інформацією агентства, проститися з Борисом Єльциним прийшло кілька сотень москвичів, в даний час вони чекають можливості увійти до храму в черзі на вулиці. Серед присутніх - велика кількість російських і західних тележурналістів.
Перший президент Росії помер 23 квітня від зупинки серця. Бориса Єльцина поховають на Новодєвічьєм цвинтарі 25 квітня. Цей день оголошений в Росії днем жалоби.
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