Труну з тілом Бориса Єльцина привезли в храм Христа Спасителя (фото)

Труну з тілом першого президента Російської Федерації Бориса Єльцина 24 квітня близько 15:00 доставили в храм Христа Спасителя, повідомляє Лента.ру

За інформацією агентства, проститися з Борисом Єльциним прийшло кілька сотень москвичів, в даний час вони чекають можливості увійти до храму в черзі на вулиці. Серед присутніх - велика кількість російських і західних тележурналістів.

Перший президент Росії помер 23 квітня від зупинки серця. Бориса Єльцина поховають на Новодєвічьєм цвинтарі 25 квітня. Цей день оголошений в Росії днем жалоби.