Януковича в Польщі нікому зустріти

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО переніс запланований на грудень візит до Польщі на початок 2011 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба МЗС Республіки Польща.

„Точної дати візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та візиту міністра Костянтина ГРИЩЕНКА ще не визначено, але вони плануються на початок 2011 року”, - зазначається в повідомленні.

За даними інформованого джерела, К.ГРИЩЕНКО, який планував відвідати Польщу 8 грудня, був змушений відмінити візит через раніше не планований візит глави Польської держави Броніслава КОМОРОВСЬКОГО до США того самого дня.

Співрозмовник агентства відзначив, що Б.КОМОРОВСЬКОГО відвідати Америку несподівано запросив Президент США на Лісабонському саміті НАТО наприкінці минулого тижня.

За даними джерела, це сталося після того, як глава польського МЗС Радослав СІКОРСЬКИЙ під час свого візиту до Києва 17 листопада вже погодив дату візиту К.ГРИЩЕНКА до Польщі на 8 грудня.

Співрозмовник УНІАН додав, що Р.СІКОРСЬКИЙ, який мав приймати К.ГРИЩЕНКА у Варшаві, поїде з Президентом до США.

Як повідомляв УНІАН, вчора глава Польської держави Б.КОМОРОВСЬКИЙ сказав, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ може відвідати Польщу з перший офіційним візитом у січні 2011 року.

Довідка УНІАН. Українські та польські дипломати готували перший візит В.ЯНУКОВИЧА до Польщі наприкінці 2010 року, але через дуже напружений графік обох президентів не виключали, що візит зможе відбутися лише на початку 2011 року.

Переможець липневих виборів Президента Польщі Б.КОМОРОВСЬКИЙ вже двічі відвідав з візитом Україну, в той час, як інавгурований главою Української держави у лютому В.ЯНУКОВИЧ був у Польщі лише на похоронах трагічно померлого у квітні Президента Леха Качинського.