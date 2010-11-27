У Європарламенті не знають, у чому суть конфлікту довкола ПК

Депутат Європейського парламенту Марек СІВЕЦЬ не вважає, що в Європарламенті може відбутися “важка” дискусія щодо ситуації, яка склалася в Україні навколо нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СІВЕЦЬ сказав на прес-конференції в п’ятницю.

“Європарламент – це поважна інституція, і ми майже кожен тиждень згадуємо Україну. Водночас, я не вбачаю те, що стосується Податкового кодексу, що будуть важкі дискусії, я сподіваюся, що буде дискусія більш професійна, а не політична. Більше економіки, ніж політики”, - сказав він.

За його словами, в ЄП не знають в чому полягає суть цього конфлікту, але слідкують за заявами українських офіційних осіб про те, що новий Податковий кодекс буде позитивний для української економіки.

“Якщо уряд готує документ, а люди з цим не погоджуються, ми маємо в цьому розібратися”, - додав він.

М.СІВЕЦЬ також зазначив, що на вулицях (йдеться про акції протесту – УНІАН) сьогодні дуже багато вчителів, представників виконавчої влади, студентів, робітників, але небагато бізнесменів. “І має дуже серйозне щось статися, щоб вони вийшли на протест”, - вважає він.