Путін: ініціативи ЄС можуть сильно підвищити ціни на газ

Нові правила на ринку газу, які планує запровадити Євросоюз, можуть викликати дорожчання енергоресурсів і завдати шкоди великим компаніям, зокрема з Росії і Німеччини. Таку думку висловив прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками робочого візиту до Берліна.

Як передає телеканал "Россия 24", йдеться про так званий "третій енергетичний пакет" ЄС. Схвалений наприкінці 2009 року, він наказує всім країнам Євросоюзу забезпечити розділення компаній з продажу і компаній з транспортування газу. Офіційно він набуде чинності в березні 2011 року, але передбачено адаптаційний період - два роки.

"Ми розуміємо, що європейські колеги прагнуть демонополізувати ринок, і в цілому це правильно. Але енергетичний ринок істотно відрізняється від транспортного", - сказав В.Путін.

По-перше, попереджає російський прем`єр, запропоновані рішення можуть завдати шкоди вертикально інтегрованим компаніям, зокрема в РФ і ФРН. А по-друге, "поки не було пояснено, яким чином будуть реалізовані ці правила".

Також В.Путін зазначив, що при "механічному" дотриманні принципів боротьби з монополізмом можуть з`явитися посередники, які "постараються просто наварити" на постачаннях сировини, і вартість кінцевого продукту для споживачів істотно збільшиться, відмітив він.

Узявши як приклад проект "Північний потік", В.Путін поцікавився, чому російська сторона повинна віддавати комусь частину своєї труби, яка безпосередньо йде до німецьких і інших європейських споживачів.

"Нам би хотілося, щоб ми діяли, як мінімум, за відомим правилом "не зашкодь". Діяти треба так, щоб не зашкодити тому, що вже відбудоване і добре працює", - наголосив він.

У свою чергу А.Меркель зазначила, що "третій енергетичний пакет" повинен остаточно набути чинності в 2013 році. "До того часу треба знайти шляхи, як це працюватиме", - сказала канцлер, висловивши надію, що при розв’язанні цих питань всі європейські партнери виявлять гнучкість.