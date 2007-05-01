Молодь традиційно зустріла 1 Травня вуличними заворушеннями в Берліні

У Берліні близько 60 осіб затримано під час вуличних безпорядків радикалів.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, у столиці Німеччини Міжнародний день солідарності трудящих радикально налаштована молодь традиційно зустріла вуличними безпорядками.

Молодики закидали поліцейських камінням та пляшками. Близько 60 демонстрантів було затримано. Для забезпечення громадського порядку у німецькій столиці було задіяно близько 5 тисяч поліцейських. Першотравневі заворушення відбуваються в Берліні вже 20 років. На вулиці виходять радикально налаштовані угруповання - від лівих анархістів та антиглобалістів до ультраправих неонацистів.

Натомість німецькі профспілки закликали громадян вийти на першотравневу демонстрацію під гаслом „Ти заробив більше!”. Профспілкові лідери виступають за підвищення зарплати та більшу соціальну відповідальність роботодавців.