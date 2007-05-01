Іран очолив американський список країн-спонсорів тероризму

У 2006 році кількість терористичних актів по всьому світу зросла на 25%, порівняно з 2005 роком, а число загиблих внаслідок цих нападів збільшилося на 40%.

Як повідомляє Lenta.ru, про це йдеться в доповіді Державного департаменту США про терористичну активність у країнах світу минулого року, розміщеному на офіційному сайті американського відомства.

Так, минулого року було здійснено 14 тис. 338 терактів, що на 3 тис. 185 більше, ніж у 2005 році. Основна частина нападів терористів припала на Ірак і Афганістан, де загинули 13 тис. 340 чоловік, що на 40% (5 тис. 800 чоловік) більше, ніж позаминулого року. Всього ж жертвами терористичних атак по всьому світу стали майже 20,5 тисяч чоловік.

Держдеп США також зазначив і зміну тактики нападів терористів в Іраку. Вони стали частіше захоплювати заручників (кількість викрадень збільшилася на 300%), оскільки психологічний ефект від цих акцій вищий. Крім того, почастішали випадки використання хімічної зброї, зокрема, хлору.

Американське зовнішньополітичне відомство в своїй доповіді особливо виділило Іран, який названо "головним посібником" тероризму на Близькому Сході і в Іраку, де, як зазначено в документі, спонсоровані Тегераном радикальні угруповання шиїтів здійснюють напади на суннітів, урядові війська і армію США. Іран також підтримує ліванський рух "Хезболлах" і забезпечує навченими кадрами палестинські угруповання.

Крім близькосхідного регіону найчастіше великомасштабні теракти здійснювалися в Південній Азії, а також в Африці, де продовжуються конфлікти в суданському Дарфурі й Нігерії.

Разом з тим, Держдеп США відзначає і деяке поліпшення міждержавної співпраці в сфері боротьби з тероризмом, що сприяло запобіганню ряду нападів, наприклад, вибухів трансатлантичних авіалайнерів на їх шляху з Великобританії до США.