В Італії Першотравень присвячений загиблим на виробництві

В Італії нинішнє першотравневе свято присвячене пам`яті загиблих на виробництві, заявив генеральний секретар профспілки Всезагальна італійська конфедерація праці (CGIL) Гульєльмо Епіфані.

"Ситуація з технікою безпеки, що склалася на італійських виробництвах, є неприйнятною, - наголосив профспілковий лідер. - Дуже багато трагічних нещасних випадків. Необхідно терміново вжити заходів на всіх рівнях. Потрібно щонайшвидше затвердити новий закон, який гарантуватиме робітникам безпечну працю".

За даними міланської палати праці, в Італії тільки за перші три місяці 2007 року на виробництві загинули 308 осіб, а всього за цей час в країні сталися 304 тисячі 264 нещасних випадків, в результаті яких 7 тисяч 606 робочих стали інвалідами.

У середині квітня президент Італії Джорджо Наполітано після чергової серії нещасних випадків на підприємствах закликав парламент негайно прийняти розроблений урядом закон про забезпечення безпеки праці на виробництві.

"Потрібно негайно прийняти закон, спрямований на забезпечення безпеки праці. Необхідно зупинити безперервні трагічні події на виробництві", - заявив глава держави.

РІА "Новости"