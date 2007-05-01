Фіделя все ще чекають на першотравневій демонстрації в Гавані

Кубинський лідер Фідель Кастро не бере участі в першотравневій демонстрації в кубинській столиці Гавані. Він мав спостерігати за шестям з трибуни.

Раніше ходили чутки, що саме 1 травня Кастро може нарешті з`явитися на публіці - вперше за останні дев`ять місяців, повідомляє агентство Рейтер.

Два дні тому міністр економіки Куби Хосе Луіс Родрігес (Jose Luis Rodriguez) не зміг дати однозначної відповіді на запитання журналістів щодо участі лідера кубинської революції Фіделя Кастро в святкуванні 1 травня.

"Якщо це буде можливо, то він (Фідель Кастро) візьме участь у травневій демонстрації. Якщо це буде неможливо, то його там не буде", - сказав кубинський міністр.

Наразі святкова демонстрація триває.

РІА "Новости"