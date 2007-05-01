Конституційний суд визнав недійсним перший тур президентських виборів у Туреччині

Конституційний суд Туреччини у вівторок визнав недійсним перший тур президентських виборів, що відбувся в країні 27 квітня. На його скасуванні наполягала опозиція.

Як передає РІА «Новости», єдиним кандидатом на посаду президента є керівник МЗС Туреччини Абдуллах ГЮЛЬ, який представляє правлячу Партію клерикалізму справедливості і розвитку. Він не набрав в першому турі виборів в 550-місцевому парламенті 367 голосів або конституційну більшість, необхідну для перемоги.

Опозиція, яка бойкотувала вибори, назвала їх такими, що суперечать конституції, оскільки для кворуму не вистачило шість голосів - в голосуванні взяв участь 361 депутат.

За турецькою конституцією, для перемоги в першому, а також в другому турі президентських виборів кандидату на посаду глави держави необхідно набрати конституційну більшість. У третьому турі достатньо набрати простої більшості депутатів парламенту.