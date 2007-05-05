У Кенії з екранів радарів зник Boeing із 109 пасажирами на борту

Кенійська авіакомпанія Kenya Airways втратила зв`язок зі своїм літаком Boeing 737-800, який прямував з Дуали (Камерун) у столицю Кенії Найробі.

Як повідомляє телерадіокорпорація ВПС, в авіакомпанії заявляють, що зв`язок було втрачено відразу після зльоту лайнера.

За даними кенійського телебачення, на борту Boeing знаходяться 109 чоловік.