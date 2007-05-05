У Кенії з екранів радарів зник Boeing із 109 пасажирами на борту
10:29, 05 травня 2007Світ
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Зв`язок втратили відразу після зльоту
Кенійська авіакомпанія Kenya Airways втратила зв`язок зі своїм літаком Boeing 737-800, який прямував з Дуали (Камерун) у столицю Кенії Найробі.
Як повідомляє телерадіокорпорація ВПС, в авіакомпанії заявляють, що зв`язок було втрачено відразу після зльоту лайнера.
За даними кенійського телебачення, на борту Boeing знаходяться 109 чоловік.
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