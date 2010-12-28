Польща складе власну доповідь щодо Смоленської авіакатастрофи

Польща напише власну доповідь щодо Смоленської авіакатастрофи, якщо Міждержавний авіаційний комітет (МАК) не включить у доповідь передані раніше зауваження польської сторони, заявив акредитований при МАК представник Польщі Едмунд Кліх.

20 жовтня в Москві Кліху був переданий проект звіту за підсумками розслідування технічною комісією МАК катастрофи літака президента Польщі Леха Качинського. Польща в грудні передала російській стороні свої зауваження до доповіді. Раніше Кліх повідомляв, що, за його відомостями, остаточна доповідь МАК буде оприлюднена до кінця січня. "Якщо наша позиція (зауваження до доповіді) не буде включена в доповідь, ми напишемо свою доповідь, історія знає такі випадки", - сказав він.

"У доповіді МАК мало що було сказане про дії російської сторони, зокрема диспетчерів. Натомість доповідь сконцентрована на діях польської сторони, особливо пілотів. Я не кажу про провину диспетчерів, але це повинно бути в доповіді. Якщо цього немає, то навряд чи можна назвати доповідь об`єктивною", - наводить його слова РІА "Новости".

За його словами, необхідно проаналізувати, чи вплинули дії диспетчерів на безпеку польоту чи ні. Кліх також зазначив, що існує кілька причин катастрофи. "Більшість з них виходитимуть від польської сторони, але деякі і від російської", - заявив Кліх.