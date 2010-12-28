В Індії - загальнонаціональна тривога через загрозу терактів

Влада Індії оголосила загальнонаціональну тривогу у зв`язку з ймовірністю терористичних атак у період новорічних свят, повідомляє Газета.Ruз посиланням на The Times of India.

При цьому штати Гоа, Мумбаї, Бангалор і Ахмедабад було названо найвірогіднішими місцями скоєння терактів.

На всіх залізничних вокзалах, у метро, аеропортах, торгових центрах, ринках та в інших місцях масового скупчення людей посилено заходи безпеки.

Згідно з даними урядових джерел, загроза нападу виходить від ісламістів пакистанського угруповання «Лашкар- е-Тайба», члени якого вже знаходяться в штатах Мумбаї і Ахмедабад.