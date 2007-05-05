Кенійський Boeing із 106 пасажирами розбився на півдні Камеруну

Літак кенійської авіакомпанії Boeing-737-800, на борту якого, за уточненими даними, знаходилися 106 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився в містечку Нієте на півдні Камеруну, передає NEWSru.

Повідомлення про зникнення лайнера надійшло відразу після його вильоту. Літак прямував з Дуали в кенійську столицю Найробі.

Країни Африки за рівнем небезпеки авіаперельотів посідають, за даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) на 2006 рік, друге місце в світі. На першому місці – Росія і країни СНД, визнані найнебезпечнішими державами з погляду безпеки авіаперельотів.

Так, рівень авіаційних інцидентів на території колишнього СРСР становить 8,6 випадків на 1 млн. польотів, що в 13 разів перевищує загальносвітовий рівень (0,65 випадків на мільйон польотів).

У той же час у країнах Африки коефіцієнт авіапригод у 2006 році був зафіксований на рівні 4,31 випадків на 1 млн. польотів, скоротившись більш ніж удвічі порівняно з відповідним показником 2005 року (9,2 випадки на 1 млн. польотів).

Останній раз катастрофа Boeing-737 у небі Африки відбулася в жовтні 2006 року. Модель Boeing-737 зараз є однією з найбільш популярних серед пасажирських літаків. На сьогодні експлуатується понад 4000 літаків Boeing-737, що становить більше чверті від загальної чисельності парку пасажирських літаків. Модель Boeing-737 експлуатується більш ніж 540 авіакомпаніями світу.