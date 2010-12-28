Сомалійські пірати звільнили судно Maridа Marguerite, до складу екіпажу якого входить один громадянин України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, від Генерального консульства України в Гамбурзі отримано повідомлення (з посиланням на німецьку компанію-оператора) про звільнення судна Maridа Marguerite, до складу екіпажу якого входить один громадянин України, захопленого сомалійськими піратами 8 травня 2010 року.

На борт судна прибув підрозділ охорони.

На даний час вирішується питання щодо дозаправлення судна пальним та прибуття до одного з безпечних портів регіону.

За даними консульської установи, на судні немає форс-мажорних ситуацій, пов’язаних із серйозним погіршенням стану здоров’я моряків.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Гамбурзі та в Департаменті консульської служби МЗС України до повернення українського громадянина на Батьківщину.

За даними інтернет-видання «Морський бюлетень - Совфрахт», за звільнення німецького танкера Marida Marguerite пірати одержали викуп у розмірі 5,5 млн. доларів.

Екіпаж судна складається з 22 осіб, серед яких 19 громадян Індії, 2 - Бангладеш і 1 - України.