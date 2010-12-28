У Білорусі змінено прем'єр-міністра

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО призначив прем`єр-міністром країни Михайла М’ЯСНИКОВИЧА.

Про це повідомляється на сайті Президента Білорусі.

Раніше М.М’ЯСНИКОВИЧ обіймав посаду голови Національної академії наук.

Також О.ЛУКАШЕНКО призначив віце-прем`єр-міністрів уряду.

Першим віце-прем`єр-міністром залишився Володимир СЕМАШКО, віце-прем`єрами стали Сергій РУМАК, який очолював раніше «Белагропромбанк», колишній посол Білорусі в Китаї Анатолій ТОЗІК, Валерій ІВАНОВ і Олександр КАЛІНІН.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня О.ЛУКАШЕНКО прийняв відставку уряду у зв`язку з виборами Президента. До 27 грудня уряд Білорусі очолював Сергій СИДОРСЬКИЙ.