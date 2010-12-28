У Білорусі змінено прем'єр-міністра
19:24, 28 грудня 2010Світ
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І призначено 5 віце-прем`єрів
Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО призначив прем`єр-міністром країни Михайла М’ЯСНИКОВИЧА.
Про це повідомляється на сайті Президента Білорусі.
Раніше М.М’ЯСНИКОВИЧ обіймав посаду голови Національної академії наук.
Також О.ЛУКАШЕНКО призначив віце-прем`єр-міністрів уряду.
Першим віце-прем`єр-міністром залишився Володимир СЕМАШКО, віце-прем`єрами стали Сергій РУМАК, який очолював раніше «Белагропромбанк», колишній посол Білорусі в Китаї Анатолій ТОЗІК, Валерій ІВАНОВ і Олександр КАЛІНІН.
Як повідомляв УНІАН, 27 грудня О.ЛУКАШЕНКО прийняв відставку уряду у зв`язку з виборами Президента. До 27 грудня уряд Білорусі очолював Сергій СИДОРСЬКИЙ.
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