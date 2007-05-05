На борту Боїнга, що розбився в Камеруні, знаходилися громадяни 23 країн

На борту кенійського авіалайнера Боїнг-737-800, що зазнав катастрофи в суботу на півдні Камеруну, знаходилися громадяни 23 держав, повідомляє агентство Асссошіейтед Пресс з посиланням на представника компанії Кенія ейруейз, якій належав літак.

За уточненими даними, авіалайнер, котрий здійснював рейс за маршрутом Абіджан (Кот-д`Івуар) - Дуала (Камерун), - Найробі (Кенія), перевозив 105 пасажирів, на одного менше, ніж повідомлялося раніше. Рейс обслуговували дев`ять членів екіпажу.

Вже встановлено, що в літаку летіли шестеро підданих Великобританії.

У район передбачуваного падіння літака направлені військові вертольоти камерунської армії, повідомила одна зі співробітниць камерунського аеропорту, що попросила не згадувати її ім`я в пресі. За її словами, перша група військових вертольотів вилетіла з міста Дуала на побережжі Камеруну ще вранці. Офіційно камерунські військові поки що не коментували свої дії.

За повідомленням камерунського радіо, передбачуване місце катастрофи знаходиться на південь від камерунського порту Крібі і на північ від кордону Камеруну з Екваторіальною Гвінеєю. Звідти виходить сигнал лиха. При цьому "сигнал передається з радіоустаткування літака, а не надходить від пілота", повідомив управляючий директор авіакомпанії Тітус НАЙКУНІ.

Він припустив, що сигнал видає так званий "чорний ящик" - бортовий самописець.

Раніше вранці в суботу диспетчерська служба авіакомпанії Кенія ейруейз оголосила про втрату радіоконтакту зі своїм пасажирським літаком. Контролери наземної служби аеропорту в Дуалі встигли одержати сигнал лиха перед тим, як літак зник з екранів радара.

Відомо, що кенійський Боїнг 737-800 вилетів з Кот-д`Івуара і зробив посадку в аеропорту камерунського міста Дуала для прийому на борт додаткових пасажирів. Потім авіалайнер вилетів у столицю Кенії Найробі опівночі - 00.05. Останнє повідомлення з борту літака було отримане відразу після зльоту. На цьому зв`язок обірвався, повідомив представник авіакомпанії.

Боїнг 737-800 є літаком останнього покоління і здатний прийняти на борт 189 пасажирів.