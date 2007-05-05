У «Внуково» літак зіткнувся з автокраном

Літак Іл-86 авіакомпанії "Атлант-Союз", що готувався до чартерного рейса з московського аеропорту Внуково в єгипетське курортне місто Шарм аш-Шейх, зіткнувся сьогодні в 16:08 мск з автокраном під час буксування на злітну смугу.

Як повідомили журналістів в Росавіациї, літак отримав пошкодження закрилків крила.

У даний момент для всіх 34 пасажирів, які залишилися цілими і неушкодженими, готується резервний рейс. У Росавіациї уточнили, що його виліт заплановано на 21:00 мск.

Постраждалий Іл-86 з бортовим номером 86109 відбуксували для ремонту. Обставини його зіткнення з автокраном з`ясовуються. У Росавіациї поки що не можуть назвати винуватця події.

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