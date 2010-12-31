Меркель назвала вирок Ходорковському політично мотивованим

Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) висловила розчарування щодо результату судового процесу над Михайлом Ходорковським і зависокого покарання колишньому голові російського нафтового концерну ЮКОС, передає Deutsche Welle.

"Створюється враження, що в цій справі певну роль відігравали політичні мотиви. Це суперечить постійно декларованому Росією наміру будувати правову систему", - зазначено в заяві Меркель, поширеній федеральним урядом.

Раніше заступник офіційного представника уряду ФРН Крістоф Штегманс (Christoph Steegmans) висловив серйозне занепокоєння з приводу вироку Ходорковському, зазначивши, що "судовий процес і міра покарання викликають серйозні питання щодо дотримання правових принципів і є кроком назад на проголошеному президентом Росії Дмитром Медведєвим шляху модернізації країни", повідомляє агентство dpa. Штегманс попередив, що федеральний уряд уважно стежитиме за подальшим ходом справи.

Міністр юстиції ФРН Забіне Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger) назвала вирок Ходорковському "явно політично мотивованим". За її словами, Ходорковський залишиться у в`язниці ще на довгі роки тому, що для можновладців у Росії така людина, як Ходорковський, залишившись на волі, є політичним конкурентом. Міністр назвала абсолютно неприйнятним те, що Ходорковський був засуджений знову - цього разу до 14 років позбавлення волі.

Уповноважений уряду ФРН з прав людини Маркус Ленінг (Markus Lцning) заявив, що він відчуває шок і обурення з приводу вироку Михайлу Ходорковському. "Цей процес був абсолютно нечесним, - заявив він в інтерв`ю Deutsche Welle. - Процес був позбавлений раціональної основи і проходив не за правилами правової держави. Те, що відбувалося на суді, не має ніякого стосунку ні до звинувачувального вироку, ні до міри покарання. У думках я з паном Ходорковським і паном Лебедєвим", - наголосив він.