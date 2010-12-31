У християнських районах Багдада пролунали шість вибухів

Щонайменше двоє парафіян християнських церков Багдада були вбиті і ще 12 чоловік поранені в результаті серії скоординованих нападів на райони іракської столиці, де живуть християни.

За словами представника міністерства внутрішніх справ країни, найсильніший вибух стався о 20.00 в районі Аль-Гадір.

Всього ввечері четверга в різних районах Багдада сталося шість вибухів саморобних вибухових пристроїв, повідомляє Бі-бі-сі.