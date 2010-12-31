У християнських районах Багдада пролунали шість вибухів
03:06, 31 грудня 2010Світ
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Двоє парафіян загинули
Щонайменше двоє парафіян християнських церков Багдада були вбиті і ще 12 чоловік поранені в результаті серії скоординованих нападів на райони іракської столиці, де живуть християни.
За словами представника міністерства внутрішніх справ країни, найсильніший вибух стався о 20.00 в районі Аль-Гадір.
Всього ввечері четверга в різних районах Багдада сталося шість вибухів саморобних вибухових пристроїв, повідомляє Бі-бі-сі.
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