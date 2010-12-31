Німеччина вимагає більше прав в ООН

За кілька днів до отримання Німеччиною непостійного місця в Раді Безпеки ООН, міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле (Guido Westerwelle) знову висловився за реформу найвищого органу світової організації. "Глибока реформа Ради Безпеки необхідна і назріла вже давно", - заявив Вестервелле в інтерв`ю газеті Hamburger Abendblatt.

Для того, щоб заслуговувати довіри і надалі, Рада Безпеки ООН повинна відображати реалії сьогоднішнього світу, пояснив міністр. Він висловив думку, що країни Африки, Латинської Америки і Азії повинні відігравати важливішу роль в цьому органі.

Вестервелле наголосив, що Німеччина як третій за значенням платник до бюджету ООН в довгостроковій перспективі також бажає взяти на себе важливіші функції в світовій організації. "Німеччина, як і раніше, готова в рамках реформи ООН взяти на себе більше відповідальності. Нашою довгостроковою метою є отримання спільного європейського місця, яке посилить європейський голос в ООН і Раді Безпеки", - повідомляє Deutsche Welle.

Гідо Вестервелле заявив, що Німеччина має намір використовувати своє нинішнє непостійне місце в Раді безпеці для просування мирного процесу в Афганістані. "Тема Афганістану залишиться нашим найважливішим пріоритетом і в Раді Безпеки ООН", - сказав він. Німецький міністр підтвердив прагнення Берліна до кінця наступного року вперше скоротити чисельність контингенту бундесверу на Гіндукуші. "Наші солдати не можуть нескінченно залишатися в Афганістані", - наголосив він.

Агентство AFP нагадує, що Німеччина посяде непостійне місце в Совбезе ООН 1 січня строком на два роки. Востаннє Німеччина була представлена в цьому органі в 2003-2004 роках.