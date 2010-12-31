На Гаїті від холери вже загинуло більше трьох тисяч людей

На Гаїті кількість загиблих у результаті епідемії холери, що почалася 10 тижнів тому, перевищила 3300 людей.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров`я, близько 149 тисяч осіб захворіли, більш як половини з них потребує госпіталізації, передає Радіо «Свобода».

Епідемія призвела також до загибелі більш як 40 людей, відомих серед місцевих жителів як "шамани вуду". Вони зазнали нападу озлобленого натовпу, який вважав їх винними у розповсюдженні холери.

У січні 2010 року в результаті руйнівного землетрусу на Гаїті загинуло близько 250 тисяч людей.