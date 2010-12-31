Президент Європарламенту - про вирок Ходорковському: я розчарований

Президент Європарламенту Єжи БУЗЄК розчарований рішенням Хамовницького суду Москви у другій справі проти екс-співвласників нафтової компанії ЮКОС Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО і Платона ЛЕБЕДЄВА.

Про це йдеться у його коментарі, переданому агентству УНІАН.

«Я дуже розчарований. Справа М.ХОДОРКОВСЬКОГО була лакмусовим тестом щодо того, як з верховенством права і правами людини поводяться у сьогоднішній Росії», - заявив Президент Європарламенту.

Він також висловив свою солідарність з родиною М.ХОДОРКОВСЬКОГО, зокрема, з його матір`ю Мариною Пилипівною.

Як повідомляв УНІАН, Хамовницький суд Москви 30 грудня засудив М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА до 14 років кожного, визнавши доведеною їх провину в розкраданні 218 млн. тонн нафти на 450 млрд. рублів і 7,5 млрд. доларів у дочірніх підприємств компанії.

Обидва фігуранти справи ЮКОСа зараз відбувають 8-річні терміни покарання.

Новий термін покарання у 14 років буде відлічуватися для М.ХОДОРКОВСЬКОГО і П.ЛЕБЕДЄВА з 2003 року, тобто обидва фігуранти повинні вийти на волю в 2017 році.