З 1 січня 2011 року Естонія переходить на євро, ставши 17-ю європейською країною, в якій ходитиме єдина європейська валюта.

Загальна кількість європейців, що користуються єдиною валютою, досягне 330 млн. осіб.

Напередодні приєднання Естонії до зони євро Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ привітав країну з цією подією.

«Євро допоможе поліпшити щоденне життя. Воно зробить подорожі єврозоною простішими і дешевшими для громадян Естонії, без необхідності міняти валюту і платити комісійні», - заявив він.

Підготовка до переходу на євро в Естонії вже завершена. Комерційні банки одержали від Європейського центрального банку купюри і монети євро.

Передбачається, що одночасне ходіння в магазинах і банках естонських крон і євро триватиме два тижні, після чого всі магазини перейдуть виключно на розрахунки в євро.

З 1 грудня всі банки Естонії міняють крони на євро за єдиним обмінним курсом, встановленим урядом на рівні 1 євро = 15,6466 естонської крони. Такий обмін буде дозволений в усіх банках до 30 червня 2011 року, а після цієї дати і до кінця року – кількість банків, в яких можна буде обміняти застарілі крони, скоротиться.

Для полегшення переходу на євро ціни в магазинах до 30 червня наступного року будуть вказані в двох валютах: євро і естонських кронах.