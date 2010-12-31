У Москві мітинг на захист 31-ї статті Конституції

На Тріумфальній площі в Москві на акцію опозиції «Стратегія-31» на захист права на свободу мітингів і демонстрацій зібралися в цілому близько півтори тисячі осіб, яких стережуть посилені навіть порівняно з попередніми акціями «незгодних» сили міліції, передає з площі кореспондент Газети.ру.

«Більше тисячі людей зібралася на дозволений мітинг. Дуже ретельно оглядають, міліції теж близько тисячі... Біля метро зібралися ще кількасот прихильників коаліції «Інша Росія», повідомив кореспондент.

За його словами, на дозволений мітинг прийшли опозиціонери Володимир Рижков, Борис Немцов і Ілля Яшин, також на мітинг прийшла правозахисниця Людмила Алексєєва.

Лідер "Іншої Росії" Едуард Лімонов не зміг потрапити на Тріумфальну площу, його затримали просто біля будинку на Ленінському проспекті і доставили в місцевий відділок "для проведення профілактичної бесіди". Сам Лимонов заявив по телефону, що "готовий зустріти Новий рік у відділенні міліції".