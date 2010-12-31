Білорусь закриває офіс ОБСЄ
19:10, 31 грудня 2010Світ
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Відсутні об`єктивні підстави для збереження
Білоруська влада не продовжила мандат офісу ОБСЄ в Мінську, він припиняє роботу, повідомив у п`ятницю МЗС Білорусії.
«Необхідно зазначити, що це усвідомлене рішення, яке обумовлене відсутністю об`єктивних підстав для збереження місії ОБСЄ в Білорусі», - наводяться в повідомленні слова начальника управління інформації - прес-секретаря МЗС Білорусії.
ОБСЄ заявляла, що не бачить можливості позитивно говорити про президентські вибори в Білорусії та серйозно розчарована тим, як проведено підрахунок голосів.
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