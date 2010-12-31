У Москві затримані 68 учасників мітингу
21:10, 31 грудня 2010Світ
2013
Офіційне повідомлення
На Тріумфальній площі в центрі Москви за спробу проведення несанкціонованої акції затримані 68 осіб.
Про це повідомив офіційний представник ГУВС Москви Віктор Бірюков, додавши, що в санкціонованому мітингу на захист 31-ої статті Конституції, яка гарантує свободу слова і свободу зборів, взяли участь близько 300 осіб (за даними організаторів, близько 1500).
Нині всі учасники мітингу залишили Тріумфальну площу, акція завершилася, зазначив Бірюков.
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