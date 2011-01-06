В Ірані заарештовані лідери християн

В Ірані заарештовані лідери християнської меншини, яких звинувачують у пропаганді "непримиренної версії" своєї релігії. Як повідомило іранське державне телебачення, мер Тегерана Мортеза Тамадон назвав затриманих прихильниками "зіпсованої і душнвнохворої течії", передає Associated Press.

Точна кількість затриманих невідома.

Опозиційні канали в Ірані стверджують, що з 25 грудня вже арештовано близько 60 християн.

Утиски християн в мусульманському світі, повідомляє РосБізнесКонсалтинг, наголошуються в Нігерії, Єгипті, Іраку. У ніч на 1 січня 2011 р. в єгипетському місті Александрія була підірвана християнська церква, загинув 21 парафіянин, близько 100 людей одержали поранення.