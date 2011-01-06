Обрано нового спікера Конгресу США

Республіканець Джон Бенер отримав очікувану перемогу над демократом Ненсі Пелосі за посаду спікера американського Конгресу, повідомляє Бі-бі-сі.

За 61-річного Бонера проголосували 241 конгресмен, за 70-річну Ненсі Пелосі (Демпартія) віддали 173 голоси, наводить цифри кореспондент РІА “Новости”.

Новий пост був практично гарантований Бенеру, коли два місяці тому демократи після проміжних виборів втратили контроль над нижньою палатою парламенту (242 місця з 435 голосуючих мандатів при 193 - у демократів), крім того, ще до Нового року республіканці заявляли, що підтримають на виборах спікера саме Бонера.

У палаті представників минулого скликання Бонер очолював республіканську меншість. До Нового року він встиг зробити кілька різких заяв щодо планів на майбутнє: знов розкритикував адміністрацію і пообіцяв провести ревізію всіх законів, прийнятих з подачі уряду та за підтримки демократів в палаті. За словами Бонера, надалі будь-який законопроект адміністрації вивчатиметься "під мікроскопом", а не прийматиметься з поспіхом, як за часів головування Пелосі.

Більшість у палаті нового скликання очолить Ерік Кантор, який обрався від одного з округів штату Вірджинія.

Перша в історії палати жінка-спікер - Пелосі очолить демократичну меншість. Особа попереднього спікера була сильним подразником для республіканців, які неодноразово звинувачували її в авторитарності і вимагали від керівництва Демпартії "звільнити Пелосі".

Посади голів основних комітетів палати представників, як очікується, дістануться партії, що перемогла на виборах.

У Сенаті демократи не втратили більшість, проте скоротили її на 6 місць - до 53 сенаторів, включно з незалежними, проти 47 республіканців

З новим складом конгресу адміністрації США набагато важче буде проводити законопроекти, що цікавлять її, вона навіть може зіткнутися із спробами відмінити раніше прийняті закони. Тому, швидше за все, робота уряду з конгресом перетвориться на переговори та обміни поступками, а законопроекти розглядатимуться довше і практично жоден не одержить шансів бути затвердженим швидко і без поправок.