США можуть вчинити з Білоруссю як колись із Польщею

Польща просить США надати фінансову допомогу білоруським дисидентам - в умовах, коли Мінськ чинить тиск на опозиційних активістів.

Посол Польщі в США Роберт Купецкі в інтерв’ю Associated Press порівняв боротьбу білоруських демократичних активістів з боротьбою польського руху "Солідарність", який протистояв комуністичному режимові.

Посол закликав Вашингтон допомогти білоруським дисидентам на зразок того, як США допомагали польським інакодумцям в період "холодної війни".

У лютому Польща збирається провести конференцію потенційних донорів - для збору коштів на підтримку опонентів білоруського президента Олександра Лукашенка.

Зі свого боку США обіцяють додаткові санкції щодо Мінська, пише РосБізнесКонсалтинг.

Санкції проти 40 білоруських високопосадовців, включно з О.Лукашенком, були спочатку введені Євросоюзом в 2006 році. Тоді лідери європейських країн повідомили, що вводять санкції проти осіб, підозрюваних у фальсифікації результатів голосування. Проте в 2008-му - після того, як з в`язниць країни були відпущені на волю опозиціонери - дія заборони на в`їзд була припинена для О.Лукашенка і ще 35 посадовців країни.