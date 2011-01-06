США можуть вчинити з Білоруссю як колись із Польщею
У лютому пройде конференція донорів
Польща просить США надати фінансову допомогу білоруським дисидентам - в умовах, коли Мінськ чинить тиск на опозиційних активістів.
Посол Польщі в США Роберт Купецкі в інтерв’ю Associated Press порівняв боротьбу білоруських демократичних активістів з боротьбою польського руху "Солідарність", який протистояв комуністичному режимові.
Посол закликав Вашингтон допомогти білоруським дисидентам на зразок того, як США допомагали польським інакодумцям в період "холодної війни".
У лютому Польща збирається провести конференцію потенційних донорів - для збору коштів на підтримку опонентів білоруського президента Олександра Лукашенка.
Зі свого боку США обіцяють додаткові санкції щодо Мінська, пише РосБізнесКонсалтинг.
Санкції проти 40 білоруських високопосадовців, включно з О.Лукашенком, були спочатку введені Євросоюзом в 2006 році. Тоді лідери європейських країн повідомили, що вводять санкції проти осіб, підозрюваних у фальсифікації результатів голосування. Проте в 2008-му - після того, як з в`язниць країни були відпущені на волю опозиціонери - дія заборони на в`їзд була припинена для О.Лукашенка і ще 35 посадовців країни.