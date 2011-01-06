ООН попереджає про «ціновий шок» у сфері продуктів харчування

Світовій економіці загрожує "ціновий шок" на продукти харчування, який потім може вилитися в продовольчу кризу.

Про це передає Lenta.ruз посиланням на Продовольчу і сільськогосподарську організацію (FAO) при ООН.

Заява була оприлюднена після того, як індекс сільськогосподарських товарів FAO виріс у грудні до номінального рекорду, перевищивши рівень 2007-2008 років, коли в світі була зафіксована продовольча криза: тоді "голодні" бунти пройшли в 30 бідних країнах.

За словами старшого економіста FAO в Римі Абдольрезі АББАССЬЯНА, безглуздо припускати, що ціни і далі не будуть рости. Він зазначив, що в багатьох країнах, які розвиваються, зокрема в Китаї та Індії, інфляція вже стала однією з головних економічних і політичних проблем. Потенційною проблемою зростання цін є і в розвинених країнах, приміром, у Великобританії і єврозоні.

Тим часом у FAO підкреслюють, що індекс сільськогосподарських товарів зростає здебільшого за рахунок кукурудзи, цукру, олії і м`яса. Для найбідніших країн ці товари менш важливі, ніж рис, який з 2008 року подешевшав майже вдвічі - до 535 доларів за тонну.