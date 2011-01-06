Дві третини "Північного потоку" вже на дні

На дно Балтійського моря станом на сьогоднішній день укладено 70 відсотків труб першої нитки газопроводу "Північний потік". Про це повідомив у північнонімецькому місті Лубмін (земля Мекленбург - Передня Померанія) керівник проекту консорціуму "Норд стрім" Георг Новак.

За словами менеджера, довжина укладених труб становить 850 км при загальній довжині газопроводу 1,2 тис км.

Газопровід "Північний потік" з`єднає російське місто Виборг з німецьким Лубміном поблизу Грайфсвальда, нагадує ІТАР-ТАСС.

Укладання перших труб на дно Балтійського моря з боку Німеччини почалося 15 травня 2010 року. Здача в експлуатацію першої черги газопроводу очікується в кінці 2011 року. А після прокладання другої нитки "Північного потоку" в 2012 році через нього потраплятиме з Росії до Європи 55 млрд кубометрів газу в рік.