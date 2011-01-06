Дві бомби вибухнули в містах США з різницею в півгодини

23:20, 06 січня 2011
Світ
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Постраждали департаменти штату Меріленд

Дві бомби вибухнули в двох адміністративних будівлях американського штату Меріленд, за різними даними поранення одержали від одного до шести осіб, повідомляє Associated Press.

За даними радіостанції WTOP, у момент вибуху бомби були в коробках.

Перший вибух - в приміщенні департаменту транспорту штату Меріленд в місті Гановер (Hanover) - стався опівдні в приміщенні для пошти, наповнивши приміщення димом і сморідом сірки.

Другий вибуховий пристрій був приведений в дію через півгодини в будинку держдепартаменту штату в місті Аннаполіс, з тим самим сірчаним ефектом.

Наразі ФБР оглядє схожу посилку в департаменті здоров`я в Балтиморі.

Офіційного повідомлення про потерпілих немає, проте, за даними місцевих ЗМІ, легкі поранення одержали від одного до шести чоловік. При цьому госпіталізація нікому не знадобилася.

 

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