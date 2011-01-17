ОБСЄ вітає закон України про доступ до інформації

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня МІЯТОВІЧ привітала прийняття українським парламентом закону про доступ до інформації, назвавши це «значним кроком на шляху до прозорості уряду».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ОБСЄ.

«Моє бюро уважно стежитиме за його реалізацією, даватиме поради і ділитиметься кращою практиків інших країн-членів ОБСЄ», - заявила Д.МІЯТОВІЧ.

Вона також закликала Україну до швидкого ухвалення закону про суспільне мовлення, відзначивши, що українська влада так і не зробили цього, попри обіцянки, що такий закон набуде чинності ще до кінця 2010 року.

Представник ОБСЄ заявила про готовність і надалі надавати підтримку й експертну допомогу у сприянні свободі ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада України прийняла закон про доступ до публічної інформації. Як відзначив перед ухваленням закону голова Комітету ВР з питань свободи слова й інформації Андрій ШЕВЧЕНКО, цей документ передбачає, що будь-яка інформація, якою володіє чиновник, апріорі має бути доступною для суспільства.