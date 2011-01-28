Кількість поранених у заворушеннях в Єгипті досягла 870
21:50, 28 січня 2011Світ
1333 0
420 госпіталізовані
Щонайменше 870 протестувальників постраждали в результаті заворушень у Єгипті протягом 28 січня, передає Reuters з посиланням на медичні джерела.
450 з них допомогу надано на місці, 420 потерпілих госпіталізовані, частина з них у тяжкому стані.
Загинули, за попередніми даними, восьмеро людей - п`ятеро в Каїрі і троє в Суеці. Про втрати серед поліцейських даних немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter