Кількість поранених у заворушеннях в Єгипті досягла 870

Щонайменше 870 протестувальників постраждали в результаті заворушень у Єгипті протягом 28 січня, передає Reuters з посиланням на медичні джерела.

450 з них допомогу надано на місці, 420 потерпілих госпіталізовані, частина з них у тяжкому стані.

Загинули, за попередніми даними, восьмеро людей - п`ятеро в Каїрі і троє в Суеці. Про втрати серед поліцейських даних немає.