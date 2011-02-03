Чавес вибачився перед венесуельським народом

Президент Венесуели Уго Чавес, виступаючи в середу на національному телебаченні та радіо з нагоди 12-ї річниці перебування на постаді, вперше вибачився перед народом за допущені помилки.

"Я прошу вибачення у венесуельського народу за допущені помилки і прорахунки, які я зробив за 12 років перебування при владі", - цитує РІА "Новости".

Венесуельський лідер зазначив, що він завжди в своїй роботі прагнув поліпшити життя простого народу, зробити Венесуелу сильною і процвітаючою. За 12 років президентства, зауважив він, вдалося зменшити на 60% злочинність у країні, а також побудувати тисячі квартир для незаможних сімей.

У виступі президент Венесуели призвав поліпшити в країні систему освіти і виховання, а також перетворити школи на "центри народної боротьби". "Не треба забувати, що наші опоненти всіляко намагаються нас зганьбити і скомпрометувати в очах молоді. Наше завдання виховати молоде покоління у дусі відданості соціалістичним ідеям", - сказав Чавес.